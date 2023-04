Samp, Stankovic deluso: "Non mi aspettavo un finale così"

Il tecnico della Sampdoria: "I ragazzi hanno dato tutto, è stata una buona gara. A parte gli ultimi 10 minuti"

08-04-2023 19:13

La Sampdoria perde lo scontro diretto con la Cremonese e si ritrova all’ultimo posto, vicina alla Serie B: “Delusione e dispiacere forte, soprattutto per i ragazzi e i tifosi – ha spiegato il tecnico dei blucerchiati Stankovic -. Non mi aspettavo un finale così, soprattutto guardando il primo tempo, dove abbiamo preso gol nel nostro momento migliore”.

“Nel secondo abbiamo avuto la reazione che ha portato il vantaggio, e dopo i nostri soliti 10 minuti finali dove mi sono arrivati quattro richieste di cambi. Due di loro hanno giocato con la febbre, uno mezzo stirato. I ragazzi hanno dato tutto, è stata una buona gara. A parte gli ultimi 10 minuti. Avremmo dovuto chiuderla prima. Il 2-2 è stata una botta per me in panchina, chissà per i ragazzi”.

“Sarà difficile ora, ma troverò le parole giuste perché abbiamo l’obbligo di essere una squadra fino alla fine. Chi non la pensa così può abbandonare. Ma so che i ragazzi non mi deluderanno”.