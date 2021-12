Sampdoria, D'Aversa: "Lazio squadra completa"

04-12-2021 17:44

In vista di Sampdoria-Lazio, D’Aversa è intervenuto in conferenza stampa: “Lazio squadra completa. Ha velocità e tecnica con gli esterni, gioco aereo e fisico con Milinkovic-Savic e sono bravi a dialogare fra di loro a ridosso dell’area di rigore e hanno un attaccante come Immobile”.

Gabbiadini è stato un bel segnale a Firenze: “Ora si sta allenando con continuità e siamo felici che sia tornato al gol. Ci auguriamo che con la Lazio gli attaccanti siano utili per portare un risultato positivo. E’ la squadra che poi esalta le qualità del singolo”.

D’Aversa chiude parlando del derby: “Sappiamo benissimo l’importanza di questa sfida che è la partita più importante dell’anno: ci dobbiamo arrivare nel miglior modo possibile”.

