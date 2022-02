Sampdoria, ecco Giovinco: "Ho respirato la storia del club"

09-02-2022 16:43

Sebastian Giovinco, detto la Formica Atomica, torna in Serie A dopo sette anni e lo fa con la maglia della Sampdoria di Giampaolo. Chiamato in extremis per sostituire l’infortunato Manolo Gabbiadini (rottura del crociato e stagione finita), Giovinco avrà il pesante compito di guidare l’attacco blucerchiato verso posizioni di classifica più consone al blasone della squadra. Queste le prime parole dell’ex Juve, Parma e Toronto, dalle quali trasuda subito una grande emozione:

“Che emozione, Genova. Non me lo sarei mai aspettato. Ho respirato la storia che trasuda da questo club. Allenamento con i ragazzi ed è subito sintonia. La prima volta con questa maglia è stata come il primo bacio. Poi c’è Marassi. Come mi batterà il cuore quando entrerò in quello stadio”.

OMNISPORT