30-07-2022 09:54

Attimi di grande fermento sull’asse Genova-Roma. La Sampdoria è a caccia di un vertice basso per il centrocampo di Marco Giampaolo e sta sondando il profilo ideale in Serie A, gettando un occhio anche in casa delle big del campionato. L’ultimo nome accostato ai blucerchiati è già stato a lungo sondato dal Monza, ma l’inserimento dei liguri potrebbe essere decisivo per lo sblocco definitivo della trattativa.

Gonzalo Villar è da tempo nei sogni del Monza, ma da qualche giorno il nome del centrocampista spagnolo è stato accostato con insistenza anche alla Sampdoria. A differenza dei brianzoli i liguri sono riusciti a trovare già l’accordo con il calciatore classe 1998, ma a bloccare il tutto sarebbe la formula di acquisto: si parla di un prestito, ma la Roma vorrebbe inserire l’obbligo di riscatto fissato a 10 milioni in caso di salvezza. La cifra esce fuori dai parametri della Samp, che stanno spingendo per un diritto di riscatto: ore concitate che comunque potrebbero portare a una fumata bianca nei prossimi giorni.

