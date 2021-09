Sampdoria-Inter, le formazioni ufficiali

La domenica della terza giornata di Serie A inizia a Genova dove la Sampdoria di D’Aversa ospita l’Inter, con i nerazzurri a punteggio pieno grazie alle due vittorie ottenute contro Genoa e Verona mentre i blucerchiati hanno un solo punto in classifica frutto del pareggio contro il Sassuolo e della successiva sconfitta casalinga col Milan.

Simone Inzaghi, come gli allenatori di molti top club, è alle prese col rientro dei sudamericani ma schiera comunque Lautaro Martinez accanto a Dzeko in attacco.

In difesa out Bastoni per infortunio, al suo posto gioca Dimarco mentre a centrocampo confermati Brozovic, Barella e Calhanoglu. Darmian e Perisic presidieranno le fasce, Dumfries parte ancora dalla panchina.

Nella Sampdoria debutto dal 1′ di Ciccio Caputo in coppia con Quagliarella. Difesa a quattro composta da Bereszynski, Yoshida, Colley e Augello. Thorsby e Adrien Silva a centrocampo, Candreva e Damsgaard sulle fasce.

FORMAZIONI UFFICIALI SAMPDORIA-INTER

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. All. D’Aversa.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi.

OMNISPORT | 12-09-2021 11:58