Sampdoria, Lanna: “A un centimetro dal portare i libri in tribunale”

Il presidente blucerchiato racconta: “Salvare questa società è stato più arduo che vincere lo scudetto”

20-06-2023 14:44

Che fatica e ora che sorrisi. In casa Sampdoria, sono rispuntate le facce allegre – nonostante la retrocessione – per il salvataggio della società. A spiegare quanto era delicata la situazione è il presidente Marco Lanna a Repubblica – Genova: “Quanto abbiamo rischiato? Tantissimo. Per questo il sollievo è così grande, la felicità incontenibile. Inutile girarci intorno: siamo stati a un centimetro dal portare i libri in tribunale. E sarebbe stato un disastro epocale”.

Lanna ringrazia: “È stata un’impresa più ardua dello scudetto. Se non arrivano persone come Manfredi e Radrizzani che credono in questo club, nella sua storia, nei colori, nella maglia, ma soprattutto, me lo lasci dire, nei suoi tifosi, eccezionali come entusiasmo, capaci di essere sempre in più di 20 mila allo stadio, a vedere, a incitare, a cercare di spingere una squadra che non vinceva mai…Io ho avuto tanta paura ed è il motivo per cui ora non ce la faccio a smettere di gioire. E le dico che sono tantissime le persone da ringraziare, se tutto è finito bene”.