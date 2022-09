Sampdoria, Lanna: "Giampaolo non è a rischio"

15-09-2022 09:43

Partenza col freno a amno tirato per la Sampdoria che come lo scorso anno continua ad avere qualche problema di troppo. La compagine ligure dopo sei giornate ha soltanto due punti, frutto di due pareggi contro Juventus e Lazio.

Come spesso capita, l’allenatore è il primo ad essere messo in discussione. Non in questo caso però, visto che il presidente Lanna, lo ha confermato pubblicamente pochi giorni fa: “Giampaolo gode della fiducia di tutto il CdA”. Tradotto: l’allenatore non è a rischio, e la partita di Spezia non è un’ultima spiaggia per il tecnico blucerchiato. “Da La Spezia in poi inizia il nostro campionato”, ha aggiunto il numero uno blucerchiato.

Giampaolo avverte di avere i giocatori dalla sua, ma è chiaro che adesso alla Sampdoria iniziano a servire punti pesanti, proprio a partire dalla delicata trasferta di Spezia, vero match salvezza per entrambe le formazioni.