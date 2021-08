Sampdoria-Milan 0-1: decide Brahim Diaz, le pagelle

Il Milan vince a Marassi grazie a una rete di Brahim Diaz e risponde ai successi delle altre big, eccezion fatta per la Juventus. La formazione rossonera batte la Sampdoria con un goal nel primo tempo di Brahim Diaz e sale in vetta alla classifica in compagnia di Inter, Lazio, Roma, Napoli, Bologna, Sassuolo e Atalanta.

Una novità nella Sampdoria: c’è Ekdal in mezzo al campo a far coppia con Thorsby, mentre Adrien Silva si accomoda inizialmente in panchina. confermato il tridente formato da Damsgaard, Gabbiadini e Candreva alle spalle di Quagliarella. Nel Milan nessuna sorpresa nell’undici iniziale. Krunic gioca al posto dell’acciaccato Bennacer. Esordio dall’inizio per i due francesi Mike Maignan e Olivier Giroud.

Il caldo estivo e il rodaggio di inizio stagione non sembrano mettere i bastoni tra le ruote alle due formazioni, che giocano a ritmi alti sin dai primi minuti. E a beneficiarne è lo spettacolo. La Sampdoria non rinuncia a giocare ma deve fare attenzione alla velocità dei trequartisti del Milan. Al 5′, Leao viene lanciato direttamente da Maignan, salta Bereszynski e calcia verso la porta. Ottimo intervento di Audero, che devia in angolo. Le prove generali del goal che arriva quattro minuti più tardi.

Il cronometro segna il minuto numero 9 quando Calabria ruba la palla ad Augello e trasforma l’azione da difensiva a offensiva. Il capitano del Milan arriva sul fondo e serve a rimorchio Brahim Diaz, che calcia con il destro di prima intenzione. Il suo tiro non è irresistibile, ma Audero non è preciso e si lascia superare.

La risposta della Sampdoria è affidata a Candreva: al 13′ il tiro-cross dell’ex Inter e Lazio è velenoso ma non trova compagni nel cuore dell’area di rigore e nemmeno lo specchio della porta, terminando la corsa oltre la linea di fondo.

Il match è divertente con occasioni su entrambi i fronti. Al 26′ il Milan va a un passo dal raddoppio: sulla conclusione di Theo Hernandez da fuori area, Audero respinge corto. A raccogliere la sfera è Krunic, che tutto solo da pochi passi calcia sull’esterno della rete.

In avvio di ripresa, Gabbiadini prova ad approfittare di una leggerezza di Theo Hernandez. L’attaccante della Sampdoria ruba la palla al francese e calcia col sinistro dal limite dell’area piccola ma trova un super intervento di Maignan, che va a terra e nega la gioia del goal all’attaccante blucerchiato. Il Milan non rinuncia ad attaccare e va a un passo dal 2-0 con la conclusione al 62′ di capitan Davide Calabria, che sfiora l’incrocio dei pali ma non trova lo specchio.

Nel finale, la Sampdoria alza il baricentro e tenta l’ultimo sforzo per provare a evitare la sconfitta. La squadra di D’Aversa ci prova fino alla fine ma non riesce a trovare il varco giusto. Dopo quattro minuti di recupero, l’arbitro Guida decreta la fine delle ostilità: vince il Milan grazie a una fiammata del suo numero 10, Brahim Diaz.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

SAMPDORIA-MILAN 0-1

Marcatori: 9′ Brahim Diaz (M)

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero 6,5; Bereszynski 5, Yoshida 5,5, Colley 6, Augello 6 (71′ Murru 5); Thorsby 6,5, Ekdal 6 (86′ Adrien Silva s.v.), Candreva 6, Gabbiadini 6,5 (71′ Verre 5), Damsgaard 5,5, Quagliarella 5. All. D’Aversa

MILAN (4-2-3-1): Maignan 7,5; Calabria 6,5 (88′ Romagnoli s.v.), Kjaer 7, Tomori 6,5, Theo Hernandez 5,5; Tonali 6, Krunic 5,5; Saelemaekers 5 (81′ Florenzi s.v.), Diaz 7,5 (69′ Bennacer 6), Leao 7 (69′ Rebic 6); Giroud 5. All. Pioli

Ammoniti: Gabbiadini (S), Kjaer (M), Murru (S), Bereszynski (S)

Espulsi: –

OMNISPORT | 23-08-2021 23:04