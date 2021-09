Sampdoria-Napoli 0-4: doppio Osimhen, le pagelle

Il Napoli sbanca Marassi e fa 5 su 5. Sampdoria travolta 4-0 a domicilio a conferma dello stato di grazia della squadra di Spalletti, che resta a punteggio pieno riprendendosi la vetta della classifica.

D’Aversa ritrova Thorsby in mediana e punta sul tandem Caputo-Quagliarella, Spalletti rilancia dal primo minuto Zielinski e preferisce Lozano a Politano. Avvio col piede sull’acceleratore del Napoli e soprattutto di Osimhen, che dopo aver fallito lo 0-1 a tu per tu con Audero lo batte in spaccata su splendido assist di Insigne.

La Samp però è viva e reagisce, ma trova un super Ospina che in pochi secondi si oppone prima ad Adrien Silva e poi a Yoshida. A metà tempo goal annullato ad Osimhen per fuorigioco, Candreva spaventa Ospina calciando alto, poi sale in cattedra Fabian Ruiz: mancino chirurgico dello spagnolo all’angolino e 2-0 Napoli.

Gli azzurri – che perdono Rrahmani per un guaio muscolare in apertura di ripresa – non smettono di premere, la Samp cala a livello psicologico e incassa il tris ancora per merito di Osimhen, che in tap-in insacca su cross basso di Lozano.

A Marassi l’onda azzurra non si placa e Zielinski cala il poker con una gran botta ancora su assist di Lozano. Candreva non ci sta e tiene in vita la Sampdoria, spaventando Ospina e vedendosi annullare l’1-4 per fuorigioco.

Nel finale gli ospiti hanno ancora la chance di aumentare il passivo con Mario Rui e il neo entrato Ounas (bravo Audero a dire no), ma il punteggio non cambia più: al ‘Ferraris’ il Napoli torna primo.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-NAPOLI 0-4

MARCATORI: 10′ e 50′ Osimhen, 39′ Fabian Ruiz, 59′ Zielinski

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 5; Bereszynski 5,5 (70′ Depaoli 5), Yoshida 5, Colley 5, Augello 6; Candreva 6,5, Thorsby 6 (70′ Askildsen 5,5), Adrien Silva 5 (55′ Ekdal 5,5), Damsgaard 5,5; Quagliarella 5,5 (55′ Torregrossa 5), Caputo 5 (83′ Ciervo sv). All. D’Aversa.

NAPOLI: Ospina 7; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6 (48′ Manolas 6), Koulibaly 6,5, Mario Rui 6; Anguissa 7, Fabian Ruiz 7,5, Zielinski 6,5 (67′ Elmas 5,5); Lozano 6,5 (80′ Ounas 6,5), Osimhen 7,5 (80’Petagna sv), Insigne 7 (67′ Politano 6). All. Spalletti.

Arbitro: Valeri

Ammoniti: Damsgaard (S), Depaoli (S), Manolas (N)

Espulsi: nessuno

OMNISPORT | 23-09-2021 20:34