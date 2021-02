Sampdoria, Ranieri: "Siamo stati anche fortunati, obiettivo 40 punti"

Al termine del match vinto contro la Fiorentinala, il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Oggi era una partita importante, la Fiorentina aveva bisogno di fare punti, sapevo che i Viola ci avrebbero complicato le cose e potevamo anche perderla. Il primo tempo è stato molto tattico, nella ripresa ho messo dentro dei calciatori tecnici e siamo anche stati un po’ fortunati”

E sugli obiettivi, Ranieri ha le idee chiare: “Dobbiamo fare 40 punti, poi vedremo, ma ora non posso caricare la squadra di troppe responsabilità. Basta un attimo per tornare in difficoltà visto che ci attendono partite difficili con Atalanta, Lazio e Genoa. Io sono ambizioso così come lo sono i ragazzi, ma andiamo con calma. Io devo pensare a fare meno danni possibile”.

OMNISPORT | 14-02-2021 17:53