Sampdoria, Evani in panchina per la corsa alla salvezza: scartato Iachini. Il ruolo di Mancini, torna il figlio Andrea

Terzultimo posto in classifica per i blucerchiati che esonerano Semplici e puntano su Eevani per le ultime 6 giornate: Mancini coinvolto come consulente, ecco cosa cambia nel club

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una vera e propria rivoluzione a sei giornate dalla fine. La Sampdoria non vuole affidarsi solo alla speranza per evitare la retrocessione in serie C, ci prova con una mossa disperata con Evani in panchina e un possibile ruolo di Mancini come consulente.

L’addio a Semplici

Nel corso della giornata frenetica in casa Sampdoria è arrivata la decisione di esonerare Leonardo Semplici. Fatale è stata la sconfitta nel derby ligure contro lo Spezia ma più in generale un cammino disastroso sotto la sua gestione: 16 partite con sole 2 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte. L’addio era nell’aria ed è arrivato nel tardo pomeriggio. E insieme al tecnico arriva anche la partenza del direttore sportivo Pietro Accardi, anche qui una decisione ventilata da tempo con i rapporti tra il presidente Manfredi e il dirigente che erano ai minimi tempi già da diverso tempo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Serie B: la classifica

La scelta di Evani

Dopo l’esonero di Semplici, la scelta più complicata è quella del suo successore che ha disposizione solo sei partite per provare a invertire la rotta in una situazione che se non è disperata è quantomeno molto delicata. Alla fine la scelta è ricaduta su Alberico Evani, fedelissimo di Roberto Mancini. Il 62enne allenatore sarà il quarto tecnico della stagione per la formazione doriana. Nelle ultime ore la sua candidatura ha superata quello di un altro veterano della panchina come Beppe Iachini che però per accettare la sfida avrebbe voluto un accordo più lungo. Ed è stata scartata anche l’ipotesi Andreazzoli.

Mancini come consulente, torna anche il figlio

E in questo momento complicato Manfredi ha chiesto l’aiuto di un simbolo della Sampdoria come Roberto Mancini. In un primo momento, l’ex ct azzurro sembrava pronto ad assumersi anche il compito della panchina. Invece per lui ci sarà quello di consulente tecnico esterno. Ma la rivoluzione in casa Samp non si ferma qui con il club che dovrebbe richiamare anche il figlio Andrea che ha lasciato il club lo scorso anno. Ma sarà una Samp molto “vintage” visto che nello staff di Evani ci saranno anche Lombardo come vice e Invernizzi. Nel pomeriggio Mancini aveva stupito tutti con un messaggio sui social molto criptico: “Prima di scrivere cose totalmente inventate, e lo so che fate fatica, pensate. Grazie”.