Sampdoria, Stankovic: "A Empoli non possiamo sbagliare"

15-01-2023 17:34

Il 2023 della Sampdoria era iniziato con un bel successo in casa del Sassuolo. Poi sono arrivati i due ko contro Napoli e Fiorentina, quest’ultimo in Coppa Italia. I blucerchiati saranno protagonisti del Monday night di Serie A a Empoli e per Dejan Stankovic serve una grande prestazione: “Sarà una partita da non sbagliare. Non si retrocede o ci si salva in base al risultato del Castellani, ma servirà fare bene”.

“Dobbiamo dare continuità al lavoro fatto durante i Mondiali”, ha aggiunto Stankovic. Mancherà lo squalificato Rincon e diversi infortunati, ma per il tecnico non ci sono scuse: “Qualcuno lo recupereremo. Abbiamo avuto ragazzi con l’influenza, ma non c’è tempo per piangersi addosso: dobbiamo recuperare in corsa, onorando la maglia e rispettando i compagni. Chi va in campo dall’inizio e chi entrerà sa cosa fare”.