Sampdoria, Stankovic: "La Serie A è crudele e ti punisce"

22-01-2023 15:29

La Sampdoria ha perso anche la sfida di campionato interna con l’Udinese. 1-0 nel finale con gol di Ehizibue. Per Dejan Stankovic una nuova cocente delusione. Queste le sue parole a Sky Sport: “Non ho una spiegazione sinceramente. Se non segni nelle occasioni che crei, la Serie A è crudele e ti punisce. Anche gli episodi quest’anno non ci aiutano”.

Stankovic ha poi aggiunto: “Ci mettiamo tutti sotto esame, io in primis, ma i gol vanno segnati quando crei delle occasioni. Se vuoi vincere devi segnare. Faccio i complimenti all’Udinese per la vittoria, ma la Sampdoria non è stata dominata, semplicemente non abbiamo sfruttato le occasioni. I ragazzi danno tutto, ma abbiamo visto che non basta”.