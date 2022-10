Sampdoria: Stankovic o De Rossi per la panchina

04-10-2022 13:37

La sconfitta interna della Sampdoria contro il Monza è costata cara a Marco Giampaolo, sollevato dall’incarico dalla dirigenza blucerchiata che adesso cerca di non sbagliare la mossa più importante per cercare di risollevare una situazione già abbastanza delicata.

I blucerchiati sono infatti ultimi in classifica a soli 2 punti, dopo un inizio di campionato decisamente da dimenticare.

I nomi sul taccuino della dirigenza sono due, visto il no di Ranieri arrivato nelle ultime ore. Il primo è quello di Dejan Stankovic con cui la trattativa pare essere a buon punto: l’accordo con l’agente dell’ex tecnico della Stella Rossa Fali Ramadani potrebbe chiudersi sulla base di un’intesa fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza e, in quel caso, anche un ricco bonus.

In caso dovesse arrivare la fumata nera con Stankovic, l’alternativa più concreta resta quella di Daniele De Rossi che fa parte dello staff tecnico della Nazionale azzurra. De Rossi è pronto per iniziare l’avventura da primo allenatore: ieri ha incontrato emissari blucerchiati dando la sua disponibilità.