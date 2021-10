Sampdoria: traballa la panchina di D'Aversa

18-10-2021 09:39

La sconfitta maturata ieri a Cagliari da parte della Sampdoria ha fatto suonare l’allarme in casa blucerchiata.

Sono soltanto passate otto giornate ma i liguri sono scivolati velocemente in sedicesima posizione con 6 punti in classifica al pari dei cugini genoani. Nelle ultime quattro partite un solo punto raccolto e tre sconfitte che non sono piaciute ai dirigenti blucerchiati, preoccupati di questa tendenza.

Il momento è di quelli delicati: Ferrero – riferisce Il Secolo XIX – è atteso tra oggi e domani in città, e la sfida di venerdì contro lo Spezia assume i contorni di una verifica tecnica e mentale, uno spartiacque a tutti gli effetti. Sono giorni piuttosto caldi per la panchina di Roberto D’Aversa, tanto che, all’orizzonte, starebbero già iniziando a stagliarsi i nomi di Iachini e Corini.

