San Luis Potosi Open WTA: in finale Cocciaretto batte Erani

Per lei anche il miglior piazzamento di sempre in classifica WTA al n.44

03-04-2023 10:35

Finale tutta italiana al San Luis Potosi Open, torneo WTA 125 in corso che si è svolto in Messico. A sfidarsi Elisabetta Cocciaretto (n. 49 WTA) e Sara Erani (n.99 WTA). Due giocatrici che si conoscono bene, alla loro quarta sfida. Ad avere la meglio, come nelle volte precedenti, è stata Cocciaretto con il punteggio di 5-7 6-4 7-5. Un successo che l’ha fatta risalire al n. 44 WTA, il suo miglior piazzamento.

Quella giocata nella notte italiana per Cocciaretto era la seconda finale di stagione, dopo quella ottenuta a Hobart (Australia).