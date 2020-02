Sanremo 2020: mistero Georgina Rodriguez. Attesa per Ronaldo

Oggi l’attesa è per lei che ha legato Cristiano Ronaldo alla dimensione di una famiglia anche imprenditoriale e a cui ha dedicato un regalo da primato, un SUV da record. Una finzione, tanto sembra assurdo un simile omaggio anche se per un traguardo particolare, come quello dei 35 anni. Nella serata di giovedì, debutterà all’Ariston come presentatrice. Una presenza misteriosa e inedita, la sua: Georgina, infatti, non ha preso parte alla conferenza stampa.

Eppure la vita al massimo di CR7 e Georgina non si limita alla scelta dell’automobile. La loro è un’esistenza stretta a doppio filo l’uno all’altra per interessi finanziari e investimenti collaterale, a cui il campione della Juventus si dedica da alcuni anni in prospettiva: il suo patrimonio è quanto di più variegato e complesso, arricchito da contratti commerciali che lo vedono coinvolto anche in qualità di compagno della Rodriguez, la quale ama ripetere che – quando conobbe Ronaldo – lavorava come commessa a Madrid.

Georgina e il Festival di Sanremo

A distanza di pochi anni, Georgina si ritrova alla guida di una famiglia e un impero finanziario (con l’attenta supervisione della mamma di CR7) e conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo, al fianco (e non un passo indietro) di Amadeus e della conduttrice albanese, Alketa Vejsiu.

Dopo i timori che il contratto non si chiudesse, tanto che si era vociferato di una distanza economica importante, Georgina ha concentrato la sua attività su questo importante appuntamento televisivo che potrebbe regalarle una nuova occasione professionale, forte anche di un cachet da 140mila euro (cifra chiaramente non confermata).

“Sono una persona nota, ma quello che desidero è mostrarmi per quella che sono, farmi scoprire dalla gente – dice -. Per me è un orgoglio essere stata scelta tra le protagoniste femminili del Festival. Anche se i miei figli sono la cosa più importante, sono comunque una donna e desidero lavorare ed essere autonoma”. E dimostra di conoscere già Sanremo. “E’ molto famoso in Spagna. Mia madre ci faceva sempre ascoltare Laura Pausini. Anche Eros Ramazzotti e Tiziano Ferro hanno fatto parte del panorama musicale in cui sono cresciuta. L’anno scorso mi è piaciuta molto la canzone che ha vinto, Soldi di Mahmood”, le sue parole.

L’attesa per Cristiano Ronaldo all’Ariston

Con lei, si attende sul palco dell’Ariston di ammirare uno dei giocatori più assoluti della sua generazione. Sarebbe, in fondo, la celebrazione di un connubio perfetto, di concreta sintonia tra Georgina e il padre di sua figlia Alana Martina, nata il 12 novembre 2017 a due anni di distanza dal loro primo incontro e dall’uscita pubblica a Disneyland Paris che li costrinse a formalizzare la loro unione.

Una eventualità gradita anche ai tifosi juventini che, però, è stata allontanata dalla risposta in conferenza stampa da Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival. “Cristiano Ronaldo? Non ho il suo numero, non credo verrà, manderà un omaggio floreale a Georgina”, ha risposto. E Georgina perché era assente? Troppo insicura del suo italiano? “Georgina aveva impegni stamattina ma sta arrivando – ha dichiarato Amadeus -. Per la serata di oggi, dedicata alla storia della musica italiana, abbiamo voluto due donne non italiane. Perché Sanremo è famosa nel mondo, e sia Alketa che Georgina mi hanno raccontato che da anni sentivano l’ondata musicale del Festival. Quindi è un omaggio a Sanremo anche all’estero. Georgina non ha la padronanza dell’italiano come Alketa, soprattutto presenterà con me le canzoni, starà sul palco con me”.

Dal 2015, la Rodriguez ha combattuto la sua personale battaglia per la privacy e a sostegno di alcune scelte non convenzionali, tra cui anche la decisione di Ronaldo di rivolgersi a madri surrogate per i suoi primi tre figli. A parte quanto pubblicato sui social, molto ben gestiti, è trapelato sempre poco della loro vita privata e familiare. Fino a questa decisione, insospettabile, di ricercare e ottenere uno spazio televisivo in grande stile sul palco dell’evento più centrale del palinsesto stagionale.

VIRGILIO SPORT | 06-02-2020 13:44