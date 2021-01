Sanremo 2021: Amadeus punta su Alice Campello, moglie di Morata

In questa vigilia dell’edizione uno di Sanremo nell’era Covid, le fascinazioni sono decisive per creare le aspettative corrette. Lo sa Amadeus, abile autore di alcuni dei maggiori successi contemporanei, che dopo le polemiche sessiste scaturite dalla conferenza stampa dell’edizione 2020, è in avvicinamento. Oltre alla intrigante ipotesi del pubblico in crociere, con implicazioni di quarantena e tamponi a seguito, Amadeus e i suoi avrebbero individuato in Alice Campello, giovane influencer e consorte dell’attaccante juventino Alvaro Morata, il primo importante protagonista di questa imminente edizione.

Alice Campello, il nome nuovo di Sanremo 2021

Alice Campello ha sposato l’attaccante a Venezia, in una cornice splendida e con una cerimonia lussuosa e irripetibile. Erede della Campello Motors, impresa nota ai più, ha una popolarità che deve alla sua capacità di lettura del marketing e dei social media: è su Instagram che il suo progetto imprenditoriale si è espresso al meglio, fino ad ora. Non male per la modella influencer, classe 1995 che firma anche una linea di cosmetici e creme sostenibili.

Profilo seguitissimo, target giovane e alquanto generalista, ha stretto dagli anni dell’università ad oggi collaborazioni e contratti con marchi prestigiosi. La storia d’amore con Morata l’ha agevolata? Sicuramente ha ampliato la sua celebrità tra le fila dei tifosi e le ha permesso di toccare un pubblico che non era il suo, almeno agli inizi.

La famiglia di Alice Campello con Alvaro Morata

Oggi che è rientrata a Torino, dopo qualche anno a Madrid, Alice ha continuato a seguire le sue attività e la famiglia. Con Alvaro ha tre figli: i gemelli Leonardo ed Alessandro e il piccolo Edoardo, nato durante la pandemia, nel settembre scorso.

Alice non si è mai fermata, anche durante gli anni vissuti in Spagna, al seguito del marito calciatore. Compagna di squadra di Cristiano Ronaldo, la scorsa edizione protagonista con la compagna Georgina Rodriguez protagonista di una serata sul palco dell’Ariston accanto ad Amadeus. Un precedente interessante che potrebbe indurre il direttore a scegliere la continuità.

VIRGILIO SPORT | 20-01-2021 13:11