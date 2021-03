Sanremo 2021: Helena Seger, compagna di Ibra, è la grande assente

Helena Seger è una presenza evanescente ed allusiva, in questa edizione del Festival di Sanremo sotto il segno di Zlatan Ibrahimovic. Protagonista senza proferire parola, senza occupare camerini e postazioni, senza ricercare copertine e ruoli, Helena Seger è la donna che ha tenuto testa più e meglio a Ibra, campione non gestibile, al di fuori di ogni schema e perciò adorato e protetto dai suoi estimatori.

Helena Seger, chi è la compagna di Ibrahimovic

Così è la vita privata. Di Helena abbiamo conosciuto solo i dettagli, nonostante sia al fianco di Ibra da vent’anni, da quel primo incontro in un parcheggio, da quel primo scontro che come ha raccontato la stessa Seger ha segnato l’esistenza di entrambi. Non ambisce al matrimonio, perché non le interessa. Non ricerca giornalisti e fotografi, perché non ne ha bisogno. Né intende godere della luce riflessa di Zlatan, anche in questa circostanza specifica.

Lo stile di Helena Seger

La Seger, svedese e classe 1970, ha ritagliato la sua privacy lungo il perimetro scelto e delimitato in accordo con Ibra che, al momento opportuno, saprà incastrarsi perfettamente in questa vita famigliare partecipe e protetta. Con Helena ha due figli, Maximilian e Vincent, ormai adolescenti, e dei quali si conosce altrettanto poco. A seguirli ci ha pensato sempre lei, che ha supervisionato le scelte anche calcistiche del suo compagno, influendo molto se non di più rispetto a Mino Raiola, storico procuratore dell’attaccante svedese.

Fanno parte anche loro del mistero Helena, del suo stile così poco ortodosso nel collaterale del calcio. Ex modella, avvenente e prorompente, determinata e decisa, non ha mai rinunciato a tenere la sua linea ovunque seguisse Zlatan per lavoro: Milano, Barcellona, Parigi, Manchester e anche gli Stati Uniti. Provate a ricercare le sue interviste o a mettere insieme le foto dei loro ultimi 20 anni insieme o a cercarla su Instagram. La Seger non si concede, se non alle sue condizioni.

Sanremo 2021: la più cercata è Helena Seger

Non ha fatto alcuna differenza per lei. Figuriamoci adesso, al Festival o al Zestival per dirla alla Ibrahimovic. A Sanremo 2021, Helena c’è ma non si vede. Non alloggia sul loro magnifico yacht, che porta l’evocativo nome di Unknow, meraviglia di cantieri Riva che Ibra ha desiderato personalizzare rendendolo un esempio di lussuosa dimora autosufficiente. Helena Seger è in Svezia con i ragazzi. In Italia, e sulla barca, si è vista solo l’estate scorsa, al largo della Sardegna. Quando ha voluto e deciso lei, ancora una volta.

VIRGILIO SPORT | 05-03-2021 12:22