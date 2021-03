Sanremo 2021: Ibrahimovic assente giustificato, arriva Schwazer

Anche se Amadeus si è affrettato a ridimensionare il dato, rimane l’esito alquanto deludente da gestire in vista di una seconda serata sanremese ai tempi della pandemia. Il direttore artistico e conduttore, affiancato da Fiorello e questa sera da Elodie, ha deciso di arginare la prorompente sequenza di interrogativi sul come e il perché di un risultato al di sotto delle aspettative, malgrado il coprifuoco e le restrizioni in atto. Assente Ibrahimovic, che sarà al seguito del Milan.

Amadeus e la prima serata di Sanremo 2021

“Quest’anno il dato di ascolto diventa fondamentale ma secondario, perché la soluzione sarebbe stato non fare il festival”, ha commentato Amadeus.

“Era una prima puntata che aspettavamo da mesi, con grandissime difficoltà una dietro l’altra. E’ un Sanremo diverso anche nella costruzione, pensata inizialmente in una situazione di normalità e poi trasformata dal Covid – ha aggiunto il direttore -. Anche portare il mazzo di fiori con un carrello toglie il lato umano. Il pubblico è un elemento in più, fa parte dello spettacolo e porta lo spettatore a essere trascinato nello show. Malgrado questo, mi fa piacere soprattutto il dato dei giovani. Non avevo la missione di svecchiare il festival a ogni costo, ma era la strada che volevo intraprendere”. Ama ha poi concluso che lui e Fiorello sono “orgogliosi di quello che stiamo facendo e lo voglio dividere con quelli che hanno lavorato con noi, dall’orchestra ai tecnici”.

Sanremo 2021, seconda serata: Ibrahimovic con il Milan

Stasera, come annunciato, Ibrahimovic non ci sarà per via degli impegni con il Milan, che disputerà la gara di campionato in calendario mercoledì sera. Una decisione condivisa con la società, anche se l’attaccante svedese – fermato da un infortunio – non prenderà parte al match.Incantevole e determinata, in conferenza stampa Elodie ha rafforzato la sua convinzione sul ruolo femminile che andrà a interpretare:

“Noi donne abbiamo bisogno di essere più presenti, ma dipende anche da noi. Forse dobbiamo essere più competitive, fare squadre e capire quali sono i punti di debolezza e essere più fan delle donne. C’è un problema di genere anche tra di noi”. La cantante ha chiuso con una promessa, in questa edizione emozionale e chiusa da vincoli e regole anti Covid: “Racconterò qualcosa, ma parlo per me, sperando che sia gli uomini che donne possano rivedersi”.

Gli ospiti: Alex Schwazer e Cristiana Girelli sul palco di Sanremo 2021

Ospiti della seconda serata del Festival saranno Laura Pausini, incoronata di recente ai Golden Globe, Il Volo con Andrea Morricone per l’omaggio al grande Ennio e poi Gigliola Cinquetti, Fausto Leali, Marcella Bella per un happening di successi sanremesi. E ancora Gigi D’Alessio, Alex Schwazer, Cristiana Girelli, capocannoniere della nazionale femminile di calcio e della Juventus.

Sul palco atteso anche Achille Lauro, che proporrà la seconda performance del suo ciclo che coinvolgerà l’attore Claudio Santamaria e la giornalista Francesca Barra, già protagonisti di una collaborazione interessante con l’artista.

Per quanto attiene alla gara, poi, ancora grande incertezza attorno alla sorte di Irama, per il quale Amadeus ha affermato di essere impegnato a studiare una soluzione.

VIRGILIO SPORT | 03-03-2021 15:58