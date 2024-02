Sanremo 2024, Ibrahimovic al Festival spacca i tifosi sul web: è polemica

Il ritorno di Ibrahimovic al Festival divide i tifosi sul web. Per alcuni è "un animale da palcoscenico", per altri è stato un "siparietto inutile"

07-02-2024 15:00

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Zlatan Ibrahimovic torna al Festival di Sanremo tre anni dopo la prima volta e dimostra ancora una volta di essere perfettamente a suo agio sul palco. Punzecchia Amadeus, da cui si lascia anche prendere in giro, chiama in causa Mattarella e abbraccia il super milanista Lazza. La sua esibizione ha però spaccato i tifosi e gli appassionati della kermesse sul web.

Ibrahimovic al Festival: il siparietto con Amadeus e Mattarella

È Ibrahimovic l’ospite a sorpresa della prima serata del Festival. L’ex centravanti del Milan, oggi senior advisor di RedBird, ha scherzato sull’età di Amadeus e sul suo possibile ritiro dalle scene (“Quanti anni hai? Io 42 e ho smesso. Perché ho ascoltato il mio corpo”), ma si è anche prestato a fare la vittima. Già, perché il conduttore, tifosissimo dell’Inter, gli ha detto: “Ti ho riservato un posto in prima fila. Anche se non sei primo in classifica…”. Lo svedese ha poi chiesto di accomodarsi sul balconcino reale dell’Ariston, riservato solo lo scorso anno al Presidente Mattarella. Immediata la replica di Ibra: “Perché? Quanti gol ha fatto?”.

Ibrahimovic di nuovo in gol al Festival, ma il web si spacca

Non sono mancate le polemiche per la performance di Ibrahimovic nella prima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. C’è chi, come Fabio, scrive su ‘X’: “Solita figura Rai 1. Una trasmissione musicale nazionale che dedica meno minuti a Toto Cutugno rispetto a Ibrahimovic deve fallire” facendo riferimento all’omaggio all’artista di Fosdinovo scomparso lo scorso agosto all’età di 80 anni dopo una lunga malattia. “Le cose inutili o poco riuscite di Sanremo 2024: Marco Mengoni presentatore (figliolo sei un cantante straordinario fai quello) la Brignone e Ibrahimovic” sostiene Andrea. “Paghiamo il canone per questo?” si chiede Interista Milano.

Lo Zlatan versione showman piace: tante le reazioni positive

Già, sui social sono numerosi gli apprezzamenti rivolti al gigante svedese, che la scorsa estate ha smesso col calcio giocato per una nuova vita da dirigente. “Ibra è un animale da palcoscenico, simpaticissimo” commenta Isa. “Adoro Ibra, anche se non seguo il calcio. Secondo me è una bellissima persona” scrive Rosa Maria. “Mitico Zlatan” chiosa un altro utente.