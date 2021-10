Santi Hernandez: "Per Marquez una gioia essere di nuovo al top"

Il capotecnico di Marc Marquez, Santi Hernandez, in un’intevista ad As ha parlato dopo la vittoria del numero 93 ad Austin: “Per Marc è una gioia essere di nuovo al top e questo significa che non ha dimenticato come si guida. È una ricompensa per tutto il lavoro fatto per il suo recupero. Per lui vale molto, e lo stesso per noi, perché non è stato un anno facile. Questo risultato ci incoraggia la squadra, ma soprattutto per Marc, che è quello che sta soffrendo”.

“Sia la Germania che Austin sono state importanti. Dopo aver passato un anno senza poter correre ogni vittoria è importante quest’anno, forse quella in Germania, perché arrivata dopo tanto tempo, è stata più emozionante”.

“Per noi, quest’anno serve per capire la moto e vedere cosa può essere migliorata e come iniziare a lavorare per il prossimo anno. E Marc deve recuperare e poco a poco le sensazioni di sempre”, ha concluso Hernandez.

OMNISPORT | 06-10-2021 20:05