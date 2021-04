Sapir Berman, la prima arbitra transgender: "Mostro chi sono"

Sapir Berman ha respirato la terra dei campi di calcio, indossando la divisa arbitrale con orgoglio e determinazione. Quella stessa insistenza, combinata bene, mischiata alla passione per il suo lavoro, che l’ha condotta ad arbitrare a soli 26 anni già ad alti livelli e a ricoprire un ruolo di estrema visibilità nell’ambito della locale rappresentanza sindacale. E a sfidare un ambiente dove è ancora troppo forte e dominante la componente maschile.

“Mi sono sempre vista come una donna, fin dalla tenera età. All’inizio non sapevo come chiamarlo, non sapevo come chiamarlo, ma c’era sempre un’attrazione per il lato femminile e c’era una sorta di invidia di altre donne, e ho vissuto con esso – ci ho convissuto … con un personaggio molto maschile”, ha spiegato ai giornalisti in una conferenza stampa nel corso della quale ha deciso di palesare la sua decisione di vivere apertamente la sua sessualità, veicolando un messaggio simbolico a livello sociale determinante e non solo in Israele, il suo Paese.

“Come uomo ho avuto successo. Sia nell’associazione degli arbitri che a scuola o anche con le ragazze. Anche per la famiglia ero un uomo, ma quando ero sola ero una donna”, ha continuato. “Ho diviso questi mondi perché ho capito che la società non mi avrebbe accettato, non sarebbe stata al mio fianco. Quindi ho continuato a vivere così per 26 anni”.