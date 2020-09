Sapore di Serie A: amichevole Torino-Samp il 12 settembre

Anomalo calcio d’estate per i club di Serie A, ancora impegnati nelle varie amichevoli d’avvicinamento al calcio d’inizio del campionato, previsto per il 19 settembre: conseguenza diretta dello slittamento della scorsa stagione, resosi necessario per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Eppure avremo presto dei primi assaggi di calcio che conta: il 12 settembre alle ore 16, infatti, Torino e Sampdoria scenderanno in campo nello stadio ‘Olimpico Grande Torino’ per un’amichevole di prestigio.

Un confronto speciale per il nuovo tecnico granata Marco Giampaolo, già guida della Sampdoria per tre anni dal 2016 al 2019.

Una prova generale di Serie A per entrambe le squadre: il ‘Toro’ aprirà le danze con la trasferta di Firenze, blucerchiati che invece saranno di scena all’Allianz Stadium contro la Juventus di Andrea Pirlo il 20 settembre.

OMNISPORT | 05-09-2020 18:52