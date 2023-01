Sarà Audace Cerignola-Monopoli a chiudere la 24esima giornata di Serie C

Fischio d'inizio alle 20,30. Il derby pugliese tra i tecnici Pazienza e Pancaro sarà diretto da Alberto Ruben Arena di Torre del Greco

30-01-2023 11:32

Sarà il derby pugliese Audace Cerignola-Monopoli il posticipo che chiuderà la ventiquattresima giornata di Serie A. L’appuntamento è fissato per questa sera, alle 20,30 allo stadio “Domenico Monterisi”, tana della compagine allenata da Michele Pazienza che se la vedrà coi biancoverdi di Pippo Pancaro.

Entrambe le squadre gravitano in zona playoff con l’Audace Cerignola al settimo posto a 34 punti e con la possibilità, in cado di vittoria, di balzare al quarto superando, in un sol colpo Foggia, Picerno e Juve Stabia. Monopoli decimo a quota 30: un eventuale successo permetterebbe di agganciare il Giugliano a 33 in ottava posizione. L’incontro sarà diretto da Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco coadiuvato dagli assistenti Fabrizio Giorgi di Legnano e Nicola Tinello di Rovigo.