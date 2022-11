25-11-2022 15:58

Per Sara Carbonero non è ancora finita e, al di là della rabbia del suo ex marito Iker Casillas urtato per la violazione della loro privacy in un momento delicatissimo, c’è da affrontare l’ennesima prova a cui è chiamata a rispondere, per sé e la sua famiglia, la giornalista spagnola.

L’ex compagna del portiere spagnolo campione del mondo, colpito da un infarto prima che Sara apprendesse della sua malattia, è stata operata d’urgenza alla Clinica Universitaria de Navarra dove si era recata per un controllo programmato.

Sara Carbonero di nuovo operata

Secondo quel che riferisce il magazine iberico “Lectura”, Sara Carbonero si era recata nella struttura per sottoporsi ad alcuni controlli di routine dopo aver scoperto di essere stata colpita da un tumore ovarico, che la costrinse a un delicato intervento già tre anni fa poco dopo, appunto, che Casillas fosse colpito da un attacco cardiaco.

Di quel che Sara sta affrontando non si conoscono i dettagli, com’è legittimo perché di quanto sta vivendo non ha rivelato nulla: contro questa modalità di violazione della sua privacy e di quel che ha prodotto questa fuga di notizie ha detto la sua Iker Casillas, impegnato in Qatar per commentare i Mondiali per la Tve.

Fonte: ANSA

Nuovo intervento dopo il tumore per Sara Carbonero

A suo sostegno e supporto, Sara ha avuto accanto la madre, la sorella Irene e Isabel Jiménez , conduttrice di Informativos Telecinco, che si è recata in ospedale con un enorme mazzo di fiori per offrirle il proprio sostegno in questa prova resa ancora più complicata per Sara Carbonero che è madre di due bambini e ha affrontato già il cancro, scoperto dopo la seconda gravidanza.

Lo sfogo di Casillas su twitter

Casillas, dal Qatar, si è lasciato andare ad un duro sfogo su twitter. L’ex portiere, come rivelato sempre da Lecturas, era pronto a rinunciare a questo importante impegno di lavoro per restare in Spagna accanto alla madre dei suoi bambini ma poi, in accordo con la Carbonero, ha deciso di partire per rispettare gli impegni professionali.

“La corsa a dare la notizia. La corsa a dare la notizia anche se si tratta di salute. La corsa a dare la notizia anche se si tratta di salute e non pensare alla persona coinvolta. La gara di dare le fo***te notizie e non accorgersi del danno che fanno intorno. Deplorevole. LE NOTIZIE”, ha scritto polemicamente Casillas, ricevendo il sostegno di molti follower.

La carrera por dar la noticia. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea y no pensar en el implicado. La carrera de cascar la puta noticia y no reparar en el daño que hacen también a su entorno. Lamentable. LA NOTICIA. — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 24, 2022



La coppia è stata sposata dal 2016 al 2021, ma la loro relazione è di dominio pubblico dal 2010 ovvero da quando, per festeggiare la vittoria delle Furie Rosse, Casillas baciò in diretta Sara Carbonero.

VIRGILIO SPORT