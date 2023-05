Le tedesche si impongono sull'Arsenal a fine supplementari: Bremer firma il gol che vale la finale in programma il 3 giugno.

01-05-2023 22:09

Mille emozioni tra Arsenal e Wolfsburg nella seconda semifinale di Champions League, a qualificarsi sono le tedesche, vittoriose 3-2 dopo il 2-2 dell’andata.

A decidere la gara al 119′ è Bremer: a bersaglio per le inglesi Blackstenius e Beattie, con Roord e Popp in gol per le tedesche. Sarà Eindhoven teatro dell’ultimo atto, prenotato dal Barcellona, abile a capitalizzare l’1-0 contro il Chelsea con il pareggio per 1-1: Lione campione in carica.