Sardara: "Fermarsi sarebbe drammatico"

La Dinamo Sassari continua a volare. L’ottava vittoria consecutiva in campionato, ottenuta ai danni di Brescia, ha permesso al club sardo di migliorare il proprio record di successi di fila in A (il precedente primato era di sette nell’A2 1980-’81), ma il presidente Stefano Sardara va oltre l’ottimo momento della propria squadra, soffermandosi sulle difficoltà del movimento italiano causate dalla pandemia di Coronavirus.

Intervistato da ‘La Nuova Sardegna’, Sardara ha detto la propria riguardo al dibattito in corso sull’opportunità di interrompere la stagione, come successo a marzo.

“Sapevamo che sarebbe stata una stagione difficile, ma non c’erano alternative. Fermarsi per un anno sarebbe stato terribile così come conseguenze devastanti porterebbe fermarsi adesso. Penso che fino a quando il Governo lo permetterà bisognerà andare avanti: dobbiamo farlo per noi e per i tifosi, ai quali le partite regalano momenti di distrazione”.

Secco anche il no all’ipotesi di blocco alle retrocessioni: “Le regole sono state stabilite e non vanno cambiate in corsa, il blocco è un’ipotesi, ma magari per la prossima stagione. Giusto prendere in considerazione tutte le ipotesi, ma non è cambiato nulla rispetto a quando abbiamo deciso di iniziare il campionato”.

OMNISPORT | 23-11-2020 14:07