Il tecnico della Lazio, dopo la partita con lo Spezia, aveva fatto un riferimento alla Pro Recco che ha replicato sul web: e sui social si è scatenato il finimondo

15-04-2023 13:02

Che Maurizio Sarri sia appassionato di altri sport che non siano soltanto il calcio, è cosa ben nota. Proprio giovedì pomeriggio, aveva accomunato la partita Spezia-Lazio alla Parigi-Roubaix, ossia una corsa piena di buche e di insidie. In effetti così è stato, per i biancocelesti, viste le occasioni avute dai liguri nel primo tempo: il rigore di Immobile ha poi cambiato la storia del match, ma la metafora è stata senz’altro indovinata. Una partita difficile, anche per lo stesso Sarri: come hanno mostrato le immagini di Dazn, infatti, subito dopo il fischio finale un tifoso della squadra di casa ha sputato all’indirizzo dell’allenatore della Lazio. E poco prima era stata lanciata della birra verso il tecnico toscano dalla stessa tribuna, che al Picco è vicinissima alle panchine.

Sarri e la Pro Recco: le parole del tecnico della Lazio

Ma tra le passioni del tecnico ex Napoli, Chelsea e Juve, non c’è soltanto il ciclismo (d’altronde il padre Amerigo, era un ciclista dilettante e indipendente): anche la pallanuoto pare riscuotere un certo interesse, come dimostrano le dichiarazioni rese nella conferenza post-Spezia, quando gli è stato chiesto quanti giocatori chiederebbe a Lotito. «Undici per il campionato, undici per la Coppa e undici per la Coppa Italia, come la Pro Recco in pallanuoto. Ci serve continuare a migliorare e stop. Il miglioramento va fatto fare a chi abbiamo, poi arriviamo all’obiettivo e parleremo del post obiettivo».

La risposta della Pro Recco a Sarri

Parole che non sono passate inosservate proprio alla ProRecco, che questa mattina ha replicato in maniera ironica ma allo stesso tempo pungente tramite l’account Instagram di Sky Sport. “Caro Maurizio Sarri, sei rimasto indietro di 10 anni: di giocatori ne abbiamo 16, meno di quelli che alleni tu. Ps: e comunque ci bastano per non essere fuori dall’Europa già a marzo”. Come a dire, contro l’Az Alkmaar si poteva fare molto, molto meglio.

Sarri, il web accusa: pessimo comunicatore

E il tritacarne del web, naturalmente, non ha fatto passare inosservata la cosa. Come ad esempio Matteo: “Ogni volta che apre bocca, fa figure di …è ancora convinto allenare il Sansovino“. Eppure, da allora Sarri ne ha fatti, di passi in avanti. Nonostante ciò, è rimasto sempre uguale a se stesso. Alessandro scherza: “E anche questa Pro Recco ha avuto i suoi 4 minuti di celebrità”. Mentre Cesare allarga il discorso: “Un ottimo allenatore ma pessimo comunicatore…..come quasi tutti i suoi corregionali, Mazzarri, Allegri, Spalletti.. non riescono ad essere simpatici”. Anche Luca la vede così: “Sarri è un ottimo allenatore a cui dovrebbe essere impedito di fare le interviste”.

Le parole di Sarri dividono il web

Anche Christian la prende in maniera divertita: “Appena Cassano ha detto che sarri è un maestro nella comunicazione e Mourinho uno che fa solo casino, puntualmente un altro che smentisce Cassano!”. E Daniele aggiunge: “Il famoso sarrismo quando tocca i picchi di epicità”. Anche Diego commenta divertito: “Ogni tanto Sarri se ne va per i fatti suoi“. Mentre la critica di Albino è più sentita: “prima attacca il basket poi la palla a nuoto, ma guardasse altre squadre che lottano su più fronti con rose simili nello stesso sport!”. Così come quella di Annalisa: “Squadre che escono di proposito dall’Europa per potersi concentrare sul campionato così da centrare un posto in Coppa che il prossimo anno snobberanno per potersi concentrare sul campionato così da…”. E Marco mette il punto: “Da tifoso napoletano, dico tanto di cappello alla Pro Recco”.