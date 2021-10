Sarri attacca: "Lega preoccupante se non conosce le sue norme"

Settimana di prime volte per Maurizio Sarri. Il successo nel derby contro la Roma, domenica, e nella giornata di giovedì la vittoria della sua Lazio contro la Lokomotiv Mosca in Europa League. Dopo il k.o contro il Galatasaray e un avvio di campionato altalentante, tre punti contro i giallorossi, tre punti contro i russi.

Successo senza problemi quello contro il club moscovita all’Olimpico, nuovamente in festa per i biancocelesti dopo pochi giorni, in attesa di provare a trovare continuità in campionato: umore nuovamente al top per l’Aquila, che se la vedrà contro il Bologna nel settimo turno di Serie A.

Nuovi passi in avanti per Sarri, intervenuto dopo il successo sulla Lokomotiv: “Ci spiace che la gara sia finita solamente con due goal di scarto ma sono contento per Patric e Basic. La squadra sta acquistando velocità. Ogni gruppo e ambiente ha risposte diverse da quello che vai a chiedere”.

Nota negativa della serata, l’infortunio di Immobile:”Speriamo si sia fermato a tempo come presuppone lui e che non sia un infortunio lesivo per le prossime partite”.

Il tecnico della Lazio è poi intervenuto a proposito del poco riposo a disposizione in Serie A e la polemica a distanza con Mourinho: “Io non rispondo a Mourinho, lo stimo ma questa pantomima non ci sto. Rispondo alla Lega Calcio, io non conosco il regolamento, ma forse neanche loro. C’è espressamente un comunicato del 2021 a Luglio, non c’è riscontro sulle 48 ore. A norma di regolamento Lega possiamo giocare ma esiste il buon senso. Non mi sembra un bel trattamento, lo dico a tutela del popolo laziale”.

Tutela, però, anche verso le altre squadre: “Se nelle prossime settimane, lo stesso trattamento lo avranno anche Roma e Napoli, altre due squadre che giocano in coppa il giovedì, sarò ugualmente disturbato”.

OMNISPORT | 01-10-2021 08:15