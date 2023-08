Lega calcio, dura risposta a Sarri dopo le accuse di calendario manipolato

Il duro attacco di Maurizio Sarri alla Lega Calcio non è passato inosservato. Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico della Lazio, nelle conferenze stampa che hanno accompagnato la trasferta di Lecce, prima e dopo la partita, hanno costretto la Lega a rispondere in maniera chiara sulle modalità di compilazione del calendario della Serie A 2023-24.

Sarri nella bufera. Le parole del trainer toscano hanno lasciato il segno, nel pre e nel post gara di Lecce-Lazio, terminata sul punteggio di 2-1 in favore dei salentini, autori di una rimonta straordinaria nel finale. Sarri, già nervoso alla vigilia, non ha fatto altro che rincarare la dose al termine dei 90 minuti del “Via del Mare”, dove la sua squadra ha ripetuto gravi errori del passato, perdendo un incontro che era stato messo sui binari giusti dal gol di Ciro Immobile.

A 24 ore dal fischio d’inizio della sfida, Sarri non aveva certo usato mezzi termini, attaccando così la Lega Calcio sul sorteggio del calendario di massima serie.

Poi, nel post partita, un fiume in piena.

La risposta della Lega Calcio è stata immediatamente affidata all’Head of competitions della Serie A, Andrea Butti, che ha fatto chiarezza sulla concomitanza di eventi programmati in Italia (extra-calcio, ndr) e sulle modalità di compilazione del calendario, attraverso la nuovissima radio della Lega.

Il campionato è un evento che riguarda tutto il paese e rappresenta la somma di 380 piccoli eventi, che sono le partite di A disputate in una stagione. Come si può immaginare l’organizzazione del torneo deve tenere in considerazione gli eventi che nell’arco di un anno si verificano sul territorio nazionale. Ad esempio, nel weekend in cui si corre il Gp di Monza, la squadra di Palladino non può giocare in casa in quel turno di campionato. Come del resto avviene col Monaco a Montecarlo quando si corre l’omonimo Gp. La gente deve sapere che ci sono più di 300 eventi concomitanti di cui parliamo in continuazione con le Prefetture e l’Osservatorio. Quando ci fu il G20 Roma, del resto, non si disputò Roma-Milan.