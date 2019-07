Sarri conosce il punto di forza di Buffon

Dopo il match contro l'Inter, Maurizio Sarri ha analizzato la gara: "Abbiamo giocato una partita simile a quella col Tottenham: primo tempo sotto ritmo, e come conseguenza siamo stati costretti a difendere più bassi. Abbiamo fatto bene nella prima mezz'ora del secondo tempo, con più coraggio e propensione alle zone alte di campo, in quei frangenti di partita siamo riusciti a prendere in mano la gara".

"Nell'intervallo ho solo detto che in questo momento della stagione si possono accettare gli errori ma non volevo vedere passività – ha svelato il tecnico bianconero -: si poteva anche sbagliare ma difendendo in avanti e non andando sempre all'indietro come nel primo tempo. I ragazzi hanno recepito e hanno fatto un secondo tempo diverso"

Nella vittoria un ruolo determinante l'ha avuto Buffon, che ha neutralizzato i penalty di Ranocchia, Longo e Borja Valero. Proprio sul portiere bianconero, ha detto: "E' stato strepitoso sui rigori, la forza di questo ragazzo stupendo è che è un combattente nato: nel momento di difficoltà si è fatto trovare pronto".



SPORTAL.IT | 24-07-2019 17:00