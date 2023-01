Sarri: “Lazio in media Champions? Ho perso un titolo con 91 punti...”

L'allenatore biancoazzurro potrebbe avere a disposizione per alcuni minuti anche il rientrante Ciro Immobile

28-01-2023 15:11

Non dite a Maurizio Sarri che la sua Lazio è in perfetta media Champions League. La risposta sarà infatti piuttosto tagliente: “Ho perso uno scudetto facendo 91 punti, non era mai accaduto prima. La media non mi interessa”.

Meglio allora parlare della partita di domani con la Fiorentina, e ci potrebbe essere una novità importante: “La decisione su Immobile ancora non è la mia. Non ha mai fatto un allenamento completo con la squadra. Il ragazzo ha sensazioni fortemente positive, i medici sono più cauti, l’ecografia sembra pulita. L’ultima parola spetta ai medici, lui vuole mettersi a disposizione per qualche minuto. Vediamo i riscontri di oggi, poi si deciderà”.