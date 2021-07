Sarri vuol strappare un giocatore alla Juve, i tifosi lo ringraziano

C’è un vecchio adagio su Sarri e il mercato: narra la leggenda che il tecnico di Figline Valdarno cerchi sempre di portare nelle sue squadre giocatori di cui si fida e che ha già allenato, anche perché conoscono già i suoi sistemi. Era successo ai tempi della D e della C ma anche tra i grandi. Al Napoli ebbe Hysaj e Valdifiori che giocavano nel suo Empoli, al Chelsea chiese e ottenne Jorginho, alla Juve ridiede spazio ad Higuain ed ora che è alla Lazio vorrebbe riabbracciare uno dei pochi bianconeri con cui non ha rotto i rapporti, ovvero Federico Bernardeschi, attualmente impegnato con la nazionale azzurra a Euro2020.

Allegri pronto a dare l’ok per la cessione di Bernardeschi

Il Tempo scrive che il contratto di Bernardeschi con la Juventus scadrà il prossimo anno e i biancocelesti possono portarlo nella Capitale per una cifra non troppo eccesiva. Allegri non bloccherebbe la cessione del giocatore, anche se aveva pensato di cambiargli ruolo. Bernardeschi è stato acquistato dalla Juventus dalla Fiorentina per 40 milioni di euro nel 2017, ma non hai mai entusiasmato in maglia bianconera, collezionando 147 presenze e segnando solo 10 gol.

I tifosi della Juve esultano: Sarri facci questo regalo

La notizia è stata accolta con entusiasmo dai tifosi della Juve che da tempo criticano l’ex viola: “Che ne pensate se gli diamo un bel tris di giocatori :Bernardeschi, Rugani e De Sciglio per Milinkovic Savic?” o anche: “E chi saremmo noi per opporci alla loro presunta volontà di ricongiungersi? Per il bene dello sport, mi auguro che tornino a lavorare insieme” oppure: “se lo prendono stappo una bottiglia. Il vero problema è che tanti dei nostri, non li chiede proprio nessuno. E loro non se ne vanno, con gli stipendi che hanno (grazie anche a Paratici). Ramsey, Rabiot, Pippardeschi, Arthur…lo stesso Dybala senza mercato”.

C’è chi ironizza: “10 milioni pagabili in 25 anni ed è vostro” oppure: “Lo porto io da Vinovo a casa di Lotito con la carriola. Aggratiss” e ancora: “Visto che la Juve non gli permette di fare certe giocate. Alla Lazio può esprimere il suo Estro e la sua fantasia”.

L’esterno non è più amato a Torino: “Siiiiiii, noi saremmo felicissimi nel dargli questa possibilità” o anche: “L’importante che va altrove” oppure. “Quanto dobbiamo dare alla Lazio per prendersi Bernardeschi?” e infine: “Mister Sarri facci la grazia”.

SPORTEVAI | 04-07-2021 09:33