Mercato Juventus, Max Allegri blocca una cessione: le ultime

Il futuro di Federico Bernardeschi potrebbe essere ancora alla Juventus. Il centrocampista azzurro, che ha ancora un anno di contratto con il club torinese, era dato in partenza dopo l’ultima stagione da dimenticare agli ordini di Andrea Pirlo, sia sotto il profilo delle presenze, sia per il livello delle prestazioni offerte in campo.

L’arrivo di Massimiliano Allegri ha però cambiato tutto. Secondo le indiscrezioni, il tecnico toscano sta spingendo per la permanenza del giocatore anche per la stagione 2021/22. Il mister livornese, che reputa Bernardeschi un jolly prezioso del centrocampo, non vuole rinunciarci e lo ha inserito nella lista dei giocatori confermati.

Bernardeschi, che non a caso sotto Allegri aveva reso al meglio, potrebbe vedersi offrire anche un rinnovo di contratto: la Juve vuole evitare di perderlo a zero nella prossima stagione. Da capire anche la reazione dei tifosi: Bernardeschi è stato negli ultimi anni uno dei giocatori più bersagliati dal popolo juventino.

Due settimane fa dopo un’amichevole dell’Italia l’ex Fiorentina aveva mandato una frecciata a Pirlo e un segnale ad Allegri: “Ringrazio il mister Mancini per la fiducia. Mi ha sempre fatto giocare dove mi esprimo meglio. Con la Nazionale mi diverto e i risultati si vedono. Mi sono riuscite tutte le giocate? Certo, qui me le fanno rischiare“.

Su Allegri: “Sono molto contento per il mister. E’ un grande, sia nello gestire il gruppo che nel portare a casa i risultati. Spero di godermelo ancora”.

OMNISPORT | 22-06-2021 16:23