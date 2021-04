Sartori lancia Sinner: "Quest’anno sarà alle Finals ATP"

In pochi come Massimo Sartori possono dire di conoscere le qualità umane e le doti sul campo da tennis di Jannik Sinner. Il tecnico vicentino infatti è colui che, quando l’altoatesino aveva 13 anni, ne ha scoperto il talento ad Ortisei correndo subito a segnalarlo a Riccardo Piatti.

Come tutta Italia, anche lui negli ultimi giorni non si è perso un secondo delle gesta di Sinner al Miami Open, un torneo che secondo Sartori non può che essere l’inizio di una grande cavalcata.

“Confermo la previsione di due anni fa. Jannik tra qualche anno diventerà il più forte. Quest’anno finirà la stagione tra i primi 10-12 del mondo e sarà a Torino per le ATP Finals, almeno come riserva” ha dichiarato Sartori al Corriere dell’Alto Adige, giornale a cui poi l’allenatore classe 1967 ha professato tutto il suo ottimismo riguardo alla possibilità che Sinner riesca a ben figurare anche sulla terra rossa.

“È una superficie che richiede un tennis più complesso sul piano tattico e tecnico rispetto al cemento. Jannik lo ha già dimostrato l’anno scorso a Roma e a Parigi. È proprio la sua attitudine tecnica che gli permette di essere forte anche sulla terra. Lui è uno che attraversa la palla con le mani, nel senso che quando colpisce è sempre sotto la palla, ne ha il controllo e può muoverla come preferisce. Sulla terra, dove rispetto al cemento devi saper spingere la palla, questa caratteristica fa la differenza”.

Oltre a questa abilità però Sinner, come conferma Sartori, ha anche un’altra qualità che potrebbe aiutarlo oltremodo nel suo prossimo impegno sul rosso di Montecarlo: “Jannik non conosce la paura, un qualcosa che invece attanaglia tanti altri tennisti”.

OMNISPORT | 06-04-2021 14:00