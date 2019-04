Sassari in Israele: "Possiamo farcela"

La Dinamo Sassari è volata in Israele per dare continuità al proprio momento magico.

Dopo la rocambolesca qualificazione alle semifinali di Europe Cup ai danni del Pinar e dopo l’impresa in campionato contro l’Olimpia Milano, in Coppa l’avversario è l'Hapoel Holon per l’andata del penultimo atto.

Palla a due mercoledì alle 18.45, ritorno in programma il mercoledi successivo al PalaSerradimigni.

L'assistant coach Edoardo Casalone ha presentato così la partita: "Dovremo essere bravi ad appoggiare la palla dentro l'area, dovremo sfruttare a nostro vantaggio il tonnellaggio in più che potrebbe essere un fattore decisivo. L'Hapoel non è attentissimo a rimbalzo, noi sulla carta lo siamo un po' di più: se riuscissimo a lavorare bene sotto questo aspetto anche in Coppa potremmo continuare a divertirci".

SPORTAL.IT | 09-04-2019 13:02