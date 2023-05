Sassuolo, Alvarez operato al legamento crociato

L'operazione è andata bene, l'attaccante neroverde ha subito l'intervento alla presenza del medico sociale Riccardo Saporiti

24-05-2023 18:56

Agustin Alvarez, attaccante del Sassuolo, oggi è stato operato all’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, in provincia di Verona, dopo il grave infortunio in allenamento con rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il giocatore ha subito l’intervento per la ricostruzione del legamento del ginocchio alla presenza del medico sociale Riccardo Saporiti. E’ stato eseguito dal professor Claudio Zorzi ed è perfettamente riuscito.

La società neroverde, così, ha inviato un messaggio al suo sfortunato attaccante: “Forza Agustin, non conta se cadi, conta come ti rialzi. Tutti noi ti aspettiamo”.