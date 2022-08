13-08-2022 10:40

E’ davvero un momento-no per Domenico Berardi. Sono ancora fresche le polemiche legate alla rissa sfiorata nei giorni scorsi con un tifoso che lo insultava dopo il ko in coppa Italia del Sassuolo a Modena e il conseguente fascicolo aperto dalla procura della Figc per comportamento violento che il giocatore è incappato in un nuovo guaio, ovvero un furto subìto in casa.

Furto a casa Berardi in assenza del giocatore

Non era in casa Berardi e con lui non c’erano né la moglie né il figlio Nicolò quando i malviventi sono entrati nel suo appartamento mettendolo a soqquadro. Un episodio increscioso che potrebbe non essere casuale: potrebbe trattarsi dell’ennesimo episodio di odio nei confronti di un professionista esemplare, spesso vittima di offese gratuite ed episodi deprecabili.

La moglie di Berardi si sfoga con un video sui social

A darne notizia è stata la moglie di Berardi, Francesa Fantuzzi, con due stories su Instagram. Lady Berardi si sfoga e dice: “Questa è una storia per voi, nostri amici ladri, simpaticissimi, visto che sicuramente ci seguirete sui social visto che sapevate che eravamo tutti quanti via. Volevo dirvi che siete delle m…e e che purtroppo uno di voi è tanto visibile e si riesce a riconoscere il volto. Tutti i filmati sono stati consegnati alla polizia”

“Trovo veramente questa cosa schifosa: entrare a casa di qualcuno per provare a rubare e a cercare non so bene cosa. Come se non sapeste che le persone oggi non tengono praticamente più niente in casa ma è praticamente tutto quanto in banca o comunque chi viaggia si porta con sé. Siete entrati giusto per del casino o a cercare non si sa che cosa. Niente, tutti i video sono stati mandati alla polizia e speriamo di non vedervi mai più“.

In un’altra serie di Stories, la Fantuzzi continua: “Cercare dei soldi sotto il materasso? Chi è che oggi tiene i soldi sotto il materasso? Ormai si usa PayPal e tutti i pagamenti online. Quindi fondamentalmente questa storia è per dire a tutti quanti, voi pezzi di m…a ladri, che non dovete andare in casa delle persone. Al massimo trovate della bigiotteria e della roba che non vale assolutamente niente. E se una sera non sapete cosa fare e volete divertirvi, potete andare tranquillamente in una bellissima escape room, scassinare, trovare delle combinazioni e vi divertirete molto di più“.