Sassuolo, Berardi: out 2-3 settimane, salta Juve-Sassuolo

Brutte notizie in casa Sassuolo da quanto si apprende dalla ‘Gazzetta di Modena’. Il fantasista del Sassuolo ha infatti rimediato un problema al flessore che lo costringerà a saltare la sfida contro la Juventus di domenica sera allo juventus Stadium.

I problemi erano sorti già nel match contro il Genoa: il numero 25 del Sassuolo è stato infatti costretto anche alla sostituzione in anticipo, senza riuscire a terminare l’incontro.

Tendenzialmente, l’infortunio al flessore dovrebbe costringere l’attaccante neroverde a stare fermo fino a fine gennaio. Nelle prossime ore si sapranno notizie più precise quando saranno resi noti gli esiti della risonanza a cui è stato sottoposto Berardi.

Le partite che Berardi dovrebbe probabilmente saltare sono il match con la Juventus di domenica sera e quello con la SPAL in Coppa Italia giovedì 14. Al momento è difficile ipotizzare un suo recupero per il derby del 17 contro il Parma.

Un problema in più per mister De Zerbi che vuole proseguire a dare continuità al bel campionato della propria squadra. L’assenza dell’attaccante che in stagione ha già realizzato 7 goal, aggiungendo al conteggio anche 4 assist, non ci voleva per fare male alla difesa bianconera.

OMNISPORT | 08-01-2021 11:36