Sassuolo-Cagliari, Dionisi: "Arrabbiato per gli errori"

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi parla dopo il 2-2 casalingo contro il Cagliari di Walter Mazzarri. Due volte in vantaggio, due volte ripreso dai sardi, Dionisi si dimostra molto dispiaciuto per i suoi giocatori che – comunque sia andata – hanno dato tutto:

“Mi fa arrabbiare il secondo gol perchè siamo rientrati in campo bene, abbiamo fatto un ottimo secondo tempo ma c’è stato il gol loro e abbiamo concesso occasioni in uscita nostra. Dopo il 2-1 la partita sarebbe cambiata se non avessimo preso subito il 2-2 e gliel’abbiamo riaperta. Nonostante questo l’abbiamo giocata. Sono dispiaciuto per i ragazzi, arrabbiato perchè questi errori non dobbiamo farli alla 13a partita”.

Un commento su Berardi, che oggi ha giocato più in mezzo al campo. Una richiesta o una voglia del giocatore? Tra l’altro Domenico Berardi ha segnato un gol e fornito un assist in una stessa partita di Serie A per la prima volta in questo campionato – non ci riusciva da maggio contro la Lazio:

“L’uno e l’altro. Io oggi, ma da un po’, non gli chiedo di fare l’esterno. Non usiamo il 4-3-3 ma più un 4-3 e due giocatori sotto la punta. Domenico ha maggiore libertà di tutti perchè è il giocatore con più talento che abbiamo ma mi piacerebbe non si allontanasse tanto dalla palla”.

Infine un commento anche su Frattesi e Raspadori:

“Sono giocatori giovani che possono sbagliare. Oggi Davide ha fatto cose positive e altre meno. Deve essere più equilibrato. Parlare di lui, come di Giacomo o Scamacca, non aiuta la crescita di questi ragazzi che devono mantenere un profilo basso e non esaltarsi nelle cose positive che fanno. Il campionato è lungo e ogni partita va giocata e c’è la possibilità di fare cose importanti e cose sbagliate. Devo dare loro fiducia senza esaltarli troppo”.

