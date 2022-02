Sassuolo, Davide Frattesi: "Sono all'inizio ma sto facendo bene"

12-02-2022 08:47

Il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi, vera rivelazione di questa prima parte di stagione in Serie A, ha parlato al Corriere dello Sport. Il giovane neroverde, seguito da parecchie squadre del nostro campionato come Inter e Juventus, dimostra non essere concentrato sugli emiliani e dribbla le domande di mercato:

“Penso che per la consacrazione bisognerebbe aspettare la fine del primo anno di serie A, io sono appena all’inizio, ma sto facendo bene. Sinceramente non ci penso, tutto passa per il Sassuolo. Se un giorno dovessi andare via sarebbe un altro discorso, ma ora sto bene qui e voglio dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Sulle sue tracce appunto anche i nerazzurri, dove troverebbe quel Barella nel quale non ha mai nascosto di riconoscersi più che in chiunque altro: “Come personalità e modo di stare in campo, restando all’attualità mi rivedo in lui”.

