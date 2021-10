Sassuolo, Dionisi: "Grande successo"

27-10-2021 21:30

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionsi ha commentato, ai microfoni di DAZN, la stupenda vittoria all’ultimo respiro contro la Juventus di Max Allegri. Il Sassuolo ha vinto una partita di Serie A in casa della Juventus per la prima volta nella sua storia.

Ecco il commento di Dionisi:

“E’ stato un grande successo, non pensavamo di vincere allo Stadium – ha detto l’allenatore del Sassuolo a Dazn – Se vale doppio? Non lo so, ma i nostri tifosi de la ricorderanno per un po’. Dobbiamo essere bravi noi a mettercela alle spalle pensando già alla prossima gara, ma senza dimenticarcela. Il colpo al collo? Tutto ok, ho preso una botta ma vado volentieri a casa con il dolore. Va bene così”.

OMNISPORT