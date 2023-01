Sassuolo, Dionisi: "Pronto a giocarmi tutto"

22-01-2023 17:40

Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato a Dazn dopo il pareggio di Monza, ossigeno dopo gli ultimi risultati negativi: “Nella prima parte del primo tempo siamo stati messi sotto, poi siamo stati bravi a reagire. Complimenti ai ragazzi per la parte finale del secondo tempo, il Monza è tutto fuorché una neopromossa come organico e gioco. Ci speravo in una reazione del genere, ma i ragazzi mi hanno quasi sorpreso”.

Sul suo futuro: “Sono pronto a giocarmi tutto quello che ho. I giocatori hanno bisogno di tempo, Berardi, Laurienté, Traoré, Defrel hanno avuto problemi. E da quando sono rientrati in poi, potevamo fare di più. Anche Pinamonti al rientro avrà bisogno di tempo. Una squadra con l’allenatore che traballa non finisce una partita in questo modo”.