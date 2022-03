Sassuolo, Dionisi: "Scamacca in panchina? Defrel meritava"

18-03-2022 21:31

Dopo la vittoria per 4-1 sullo Spezia, il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Scamacca in panchina? Mi piace pensare che gioca Defrel, che merita da tempo di giocare. Se lo merita, poi Scamacca dopo Salerno ha avuto bisogno per recuperare. Oggi dobbiamo fare una gara senza sbagliare atteggiamento, consapevoli che non sarà facile. Noi ci aspettiamo una risposta da noi stessi, se otteniamo risultato l’ambiente ci viene dietro”.

Berardi ha realizzato il 100esimo gol in Serie A, Dionisi lo ha elogiato: “È solare, si fa voler bene da tutti. Il giocatore lo conoscete tutti, solo allenandolo si capisce quanto sia bravo. Ha 28 anni, 300 presenze, 100 gol in A, da esterno. È tanta roba. I numeri lo descrivono, il ragazzo si fa voler bene. Dove può migliorare? Non accontentandosi mai ed è quello che vuole anche lui. Dar continuità p la cosa più difficile. Ha raggiunto la Nazionale, provare ad essere determinante anche nelle prossime partite. Me lo auguro da suo allenatore e da italiano”.

