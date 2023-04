Sassuolo, Dionisi: "Sconfitta meritata, a casa con rammarico"

Il tecnico dei neroverdi ha commentato l'amaro e pesante ko maturato per 3-0 in casa della Salernitana.

22-04-2023 18:01

Il buon momento del Sassuolo, dopo la vittoria sulla Juventus, ha subito una brutta battuta d’arresto all’Arechi, dove la Salernitana è passata per 3-0. Il tecnico Alessio Dionisi ha commentato così a Dazn il risultato negativo: “Peccato. Non siamo riusciti a invertire il trend. Nel girone di ritorno è la prima partita che sbagliamo, speriamo che sia l’ultima. La Salernitana ha meritato, andiamo a casa con rammarico”.

Per quanto riguarda l’approccio, Dionisi ha voluto aggiungere: “Il primo gol è un episodio, ma il nostro atteggiamento non era quello giusto e la Salernitana ha giocato ai ritmi che dovevamo avere noi. Non volevamo quanto loro e si è visto”. In classifica il Sassuolo resta così al decimo posto a quota 40.