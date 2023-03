Sassuolo, Dionisi: "Troppi cali di concentrazione, dobbiamo migliorare"

Il tecnico dei neroverdi è tornato a parlare del finale di gara contro la Roma all'Olimpico

16-03-2023 15:18

In casa Sassuolo, giornata di conferenza di presentazione al match contro lo Spezia, partita che domani, venerdì 17 marzo alle 18,30, aprirà il cartello della ventisettesima giornata di Serie A. Tuttavia, il tecnico dei neroverdi Alessio Dionisi è tornato su temi della precedente sfida contro la Roma, vinta 4-3 all’Olimpico:

“Dobbiamo migliorare, come è normale che sia: su questo non c’è alcun dubbio. Abbiamo il difetto di calare di intensità durante una stessa partita, caliamo di attenzione. Siamo votati alla fase offensiva e infatti i numeri lo dicono. Però ciò che mi ha lasciato l’amaro in bocca a Roma è il 3-4: poteva finire 2-4, fa differenza in un campionato, togliere quei gol ‘sporchi’ e su questo dobbiamo e vogliamo fare progressi”.