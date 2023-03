Il centrocampista del Sassuolo: "Non sbaglia mai un tempo o uno stop".

10-03-2023 21:54

Il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi in un’intervista a Sky ha elogiato il suo compagno di squadra Berardi: “La sua assenza si sente, soprattutto per me che gioco con lui sulla fascia. Non sbaglia mai un tempo o uno stop”.

Frattesi ha fissato gli obiettivi con la Nazionale: “Dobbiamo qualificarci all’Europeo e ripetere un cammino indimenticabile, anche per noi tifosi che assistevamo da fuori”.