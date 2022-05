Sassuolo, inizia la caccia al sostituto di Scamacca

24-05-2022 22:14

Il Sassuolo ha ormai dato per scontato la perdita di Gianluca Scamacca nel corso del prossimo mercato estivo. La punta neroverde ha disputato un ottimo campionato, e le sue pretendenti sono aumentate notevolmente, con Inter, Milan, e molte squadre estere interessate ad acquistarlo.

Il Sassuolo, nella persona di Carnevali, sta iniziando a pensare a come sostituirlo nel modo migliore, e al momento sembra che i profili seguiti siano due: la scelta numero uno è Lorenzo Lucca, classe 2000 del Pisa, che potrebbe arrivare già nelle prossime settimane alla corte di Dionisi.

L’alternativa, già in casa, è Luca Moro, protagonista della sfortunata campagna di Serie C col Catania, poi fallito. In questo caso, il problema è il doppio salto di categoria, anche se i 21 gol in 28 incontri sono un bel biglietto da visita.