Sassuolo-Inter 1-2: il tabellino e le pagelle

Tre punti di platino per l’Inter, che ringrazia un Dzeko in forma smagliante in quel del Mapei. Sotto contro la formazione di Dionisi, la squadra meneghina ha superato di misura il Sassuolo in rimonta, superando i padroni di casa dopo l’ingresso del bosniaco.

Dionisi opta per Defrel come prima punta, lasciando Raspadori in panchina: regolarmente titolare Berardi, così come Frattesi. Formazione tipo per l’Inter, ma in campo c’è Correa e non Dzeko dal primo minuto. Sulla fascia Dumfries, in difesa Bastoni.

Sassuolo ben messo in campo da Dionisi e pericoloso in più occasioni, con Handanovic che deve darsi da fare soprattutto sulla conclusione di Defrel, mentre dall’altra parte è Barella ad andare vicino al goal. Goal che arriva al 22′ con il calcio di rigore di Berardi: Skriniar atterra Boga, trasformazione dagli undici metri per il vantaggio neroverde.

Barella è come suo solito il trascinatore della squadra, sia in fase di ripiegamento, sia in fase d’attacco: nuovamente suo il tentativo dell’Inter, Consigli si distende e respinge. In area neroverde Skriniar finisce a terra dopo un tiro, con Correa inutilmente deciso a chiedere il contatto che in realtà non c’è.

Il Sassuolo è deciso ad ottenere il successo, ma Inzaghi ha dalla sua una panchina importante: nella ripresa entratno Vidal, Dimarco, Darmian e lo stesso Dzeko, abile a ribaltarla completamente. Al primo pallone toccato, dopo 33 secondi, colpisce di testa su cross di Perisic, dunque si guadagna un rigore che Lautaro Martinez deposita in rete.

In attesa di Milan e Napoli, l’Inter risponde alla Juventus e guadagna una vittoria fondamentale per il proseguo del campionato, specialmente in virtù della sosta delle Nazionali. Per il Sassuolo è l’ennesima sconfitta: sette punti ottenuti nelle prime sette giornate.

IL TABELLINO

SASSUOLO-INTER 1-2

MARCATORI: 22′ rig. Berardi (S), 58′ Dzeko (I), 78′ rig. Martinez (I)

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 5.5; Muldur 6, Chiriches 5.5, Ferrari 5.5, Rogerio 6; Frattesi 6, Lopez 6.5; Berardi 6.5, Djuricic 5.5 (75′ Traore 6), Boga 6.5; Defrel 6 (64′ Raspadori 5.5)

Inter (3-5-2): Handanovic 5.5; Skriniar 5, De Vrij 5.5, Bastoni 5.5 (57′ Dimarco 6); Dumfries 5.5 (57′ Darmian 6), Barella 6.5, Brozovic 6, Calhanoglu 5.5 (57′ Vidal 6), Perisic 6.5; Correa 5 (57′ Dzeko 7.5), Lautaro 6.5 (88′ D’Ambrosio sv).

Arbitro: Pairetto

Ammoniti: Perisic (I), Barella (I), Muldur (S), Lopez (S), Consigli (S), Raspadori (S)

Espulsi: Nessuno

OMNISPORT | 02-10-2021 23:12